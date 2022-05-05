آخر فصول الحرب الدبلوماسية.. روسيا تطرد 7 دبلوماسيين دنمركيين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 5 - مايو - 2022 1:15 مساءً

تواصل الدول الغربية وروسيا حربها الدبلوماسية في ضوء الغزو العسكري لأوكرانيا، وتتابع موسكو طرد دبلوماسيين غربيين من أراضيها ردًّا على طرد دبلوماسيين روس من أوروبا.

وفي آخر فصول النزاع الدبلوماسي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس سبعة دبلوماسيين دنمركيين “أشخاصا غير مرغوب فيهم” ردا على قرار كوبنهاجن بطرد 15 دبلوماسيا روسيا الشهر الماضي، فيما اعترضت موسكو أيضا على تقديم الدنمرك مساعدة عسكرية لأوكرانيا.

وقالت الوزارة إن سياسة الدنمرك المعادية لروسيا تلحق ضررا خطيرا بالعلاقات الثنائية وإن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ خطوات أخرى ردا على ذلك.

وكانت روسيا قد أعلنت، في وقت سابق، أنها قررت طرد 40 موظفًا ألمانيا يعملون في أراضيها، واعتبرتهم شخصيات غير مرغوب فيها.

كما أكدت الخارجية الروسية في بيان لها أنها استدعت سفير برلين لدى موسكو، غيزا أندرياس فون غاير، وأعربت له عن “احتجاجها الشديد على القرار غير الودي بشكل صارخ الذي اتخذته الحكومة الألمانية في الرابع من نيسان لإعلان 40 موظفا في المؤسسات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا شخصيات غير مرغوب فيها”.

كذلك، أمرت السلطات الروسية بإغلاق قنصليات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وطلبت من الموظفين فيها المغادرة بعد خطوات مماثلة من الدول الثلاث.

وقالت وزارة الخارجية حينها إنها ستغلق قنصليتي لاتفيا في سان بطرسبرج وبسكوف، وقنصلية إستونيا في سان بطرسبرج ومكتبها في بسكوف، وقنصلية ليتوانيا في سان بطرسبرج.