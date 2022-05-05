وفاة 22 شخصًا بسبب الفيضانات في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - مايو - 2022 11:16 صباحًا

تضرب موجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات أفغانستان ما أدى الى وفاة عدد من الأشخاص وحدوث أضرار مادية ضخمة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد.

وأعلن مسؤول في إدارة التعامل مع الكوارث في أفغانستان أنّ أمطارًا غزيرة وفيضانات تسببت بمقتل 22 شخصا، وتدمير مئات المنازل وإلحاق أضرار بالمحاصيل في البلد الذي يواجه بالفعل أزمة إنسانية.

وأفاد مسؤولون بأن حكومة طالبان، التي تواجه صعوبة في التعامل مع الكارثة التي ألحقت الضرر بأكثر من ثلث أقاليم البلاد، ستطلب المساعدة من منظمات الإغاثة الدولية.

وقال “حسيب الله شيخاني” رئيس الاتصالات والمعلومات في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان: “بسبب الفيضانات والعواصف في 12 إقليما، لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 40”.

وكانت الأمطار غزيرة والفيضانات عارمة بشكل خاص في أقاليم بادغيس وفارياب في الغرب وبغلان في الشمال.

تأتي هذه الأمطار بعدما عانت أفغانستان من الجفاف في السنوات الماضية، والذي تفاقم بسبب تغير المناخ. وأثار انخفاض غلة المحاصيل مخاوف من نقص حاد في الغذاء.

وأدى الطقس السيء إلى تفاقم مشاكل الفقر الناجمة عن عقود من الحرب، ثم انخفاض المساعدات الخارجية وتجميد الأصول في الخارج بعد سيطرة طالبان على مقاليد الحكم وانسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة في أغسطس آب.

الى ذلك، قال شيخاني إن الأمطار والفيضانات دمرت 500 منزل وألحقت الضرر بألفين، وأدت الى نفوق نحو 300 من الماشية وإتلاف نحو ثلاثة آلاف فدان من المحاصيل.

وأضاف أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمد يد العون، وأن المسؤولين سيتواصلون مع المنظمات الدولية الأخرى للحصول على المساعدة.