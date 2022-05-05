نجم برشلونة يعلق على ريمونتادا مدريد ضد السيتي

ونشر ألفيس على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أصدقاء كرة القدم، تماما مثل الحياة، لا يوجد شيء اسمه الحظ في كرة القدم".

وأضاف: "إما أن تهيمن على المباراة أو تهيمن هي عليك. أيضًا ماذا ستكون كرة القدم بدون اللاعبين البرازيليين؟".

