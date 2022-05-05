اخبار العالم

نجم برشلونة يعلق على ريمونتادا مدريد ضد السيتي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر نجم يعلق على ريمونتادا مدريد ضد السيتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-05 | 12:32

نجم برشلونة يعلق على ريمونتادا مدريد ضد السيتي

0 مشاهدة

علق البرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة، على تأهل الغريم التقليدي ، لنهائي ، بالفوز بنتيجة (3-1) ضد مانشستر سيتي، مساء أمس الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".
ونشر ألفيس على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أصدقاء كرة القدم، تماما مثل الحياة، لا يوجد شيء اسمه الحظ في كرة القدم".

وأضاف: "إما أن تهيمن على المباراة أو تهيمن هي عليك. أيضًا ماذا ستكون كرة القدم بدون اللاعبين البرازيليين؟".


وتأهل الميرنجي بنتجية (6-5) بمجموع لقائي الذهاب والإياب، ليضرب موعدًا مع في النهائي المرقب بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم 28 مايو/آيار الجاري.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا