انت الان تتابع خبر دكة عشائرية تسفر عن مقتل امرأة شرقي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل امرأة خلال دكة عشائرية ، شرقي بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مجموعة أشخاص أقدموا على تنفيذ دكة عشائرية بأسلحة نوع كلاشنكوف، ضمن قطاع ٧٣ في مدينة الصدر شرقي بغداد".
وأضاف، أن "الحادثة أسفرت عن مقتل امرأة كانت متواجدة في المنزل، تولد ١٩٥٤ بعد اصابتها بطلق ناري بمنطقة الرأس والبطن".
وأضاف، أن "الحادثة أسفرت عن مقتل امرأة كانت متواجدة في المنزل، تولد ١٩٥٤ بعد اصابتها بطلق ناري بمنطقة الرأس والبطن".