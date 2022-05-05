دكة عشائرية تسفر عن مقتل امرأة شرقي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مجموعة أشخاص أقدموا على تنفيذ دكة عشائرية بأسلحة نوع كلاشنكوف، ضمن قطاع ٧٣ في مدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضاف، أن "الحادثة أسفرت عن مقتل امرأة كانت متواجدة في المنزل، تولد ١٩٥٤ بعد اصابتها بطلق ناري بمنطقة الرأس والبطن".

