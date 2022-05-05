أنور قرقاش يضع الحلول للوقاية من الأزمات الكبرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وضع الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، عدة حلول للوقاية من تداعيات الأزمات الكبرى التي اعتبر أن العالم يدفع ثمنها غاليا.



وقال قرقاش، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "غني عن البيان الطبيعة الهشة والحساسة التي تشكل نظامنا الاقتصادي والمعيشي".

وأضاف أنه "لا بد لنا في منطقتنا الجغرافية الممتدة من التعايش والتسامح والبحث عن الحلول الواقعية والتي تقينا شر هذه التقلبات. وهذه هي مسؤوليتنا المشتركة".

وشدد قرقاش على أن تداعيات الأزمات الكبرى يدفع ثمنها العالم غاليا.

وكان قرقاش أكد، في تصريحات سابقة، أن موقع دولة الإمارات المركزي سياسياً وتنموياً، وحكمة قيادتها وشفافيتها مع الأشقاء والأصدقاء، يأتي إيمانا منها بأن مفتاح الأمن والازدهار هو بيد دول المنطقة، ففي تعاونها وعملها المشترك يكمُن النجاح وازدهار وتقدم شعوبها.

ولفت المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إلى أن "دولة الإمارات تدرك طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة وتؤمن بضرورة التعامل معها ضمن أجندة إيجابية وتنسيق عربي مستمر".