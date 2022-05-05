شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التفاصيل الكاملة حول إنتاج أول جهاز تنفس صناعي محليا بمصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

الخليج 365

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، إنجازًا طبيًا جديدًا خلال الساعات الماضية، وهو إنتاج أجهزة التنفس محلية الصنع، والتي يطلق عليها اسم "BioVENT A series"، ويساهم في دعم القدرات الطبية والصحية في مصر، خاصة في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها العالم، وهي أزمة كورونا التي ضربت القطاعات الصحية في كل الدول، وتسبب الفيروس في إصابتها بشلل تام.



المشروع الجديد نتاج تعاون مثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية كشريك رئيسي فى التجارب السريرية، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كداعم رئيسى للمشروع، والهيئة العربية للتصنيع كشريك تصنيعى، وشركة بايوبيزنس للأجهزة الطبية، ولذلك تحدثنا مع المهندس مصطفى الوكيل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بايوبيزنس للأجهزة الطبية لمعرفة التفاصيل.

آخر تطورات المشروع

وأكد "الوكيل"، في تصريحات خاصة لـبوابة "الفجر" المصرية، أنه تم إجراء الاختبارات اللازمة لتقييمه، وبدأت مراحل تنفيذ الإنتاج الفعلي، وجرى الإعلان عن تسليم أول 50 جهازًا لهيئة الشراء الموحد لتوزيعها على المستشفيات الجامعية فى شهر أبريل 2022.

وكشف مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بايوبيزنس للأجهزة الطبية، أنهم سيعملون في الفترة المقبلة على زيادة قدرات المشروع، وإنتاج المزيد من أجهزة التنفس الصناعي، مشددًا على أن هذا الأمر يدعم قدرات القطاع الصحي في مصر، ليس فقط في أزمة فيروس كورونا ولكن مستقبلًا نظرًا لأهمية هذه الأجهزة خاصة في علاج الحالات الحرجة.

مشروعات مهمة مقبلة

"الوكيل" أكد في تصريحاته أن الشركة لا تعمل فقط على هذا المشروع، وإنما تعمل في الفترة المقبلة على المزيد من المشروعات التي تساند الأطباء والمرضى على حد سواء، كما أنها توفر على الدولة تكلفة استيراد هذه الأجهزة من الخارج.

إيجاد حل لنقص أجهزة التنفس الصناعي

وكشف أن مشروع أجهزة التنفس الصناعي بدأ لإيجاد حل بشكل خاص لمشكلة نقص أجهزة التنفس الصناعي، وأطلقت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برنامج "طبق فكرتك" فى أبريل 2020، وتمت الموافقة على مقترح شركة بايوبيزنس لتصميم جهاز التدفق العالي للأكسجين كأول فئة من أجهزة التنفس الصناعي، ثم إطلاق النموذج الأولي لجهاز التدفق العالي للأكسجين، والحصول على موافقة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وموافقة معمل معايرة الأجهزة الطبية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وخضع لكل الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامته وكفاءة عمله.

مميزات الجهاز

ولفت إلى أن الجهاز يتميز بالتالي:

بلاور شديد التحمل يعمل حتى 40000 ساعة تشغيل.

الجهاز به نيبولايزر أو رذاذة تستخدم للمريض في شكل رذاذ لاستنشاقه أثناء العلاج بالجهاز.

الجهاز يعمل بتقنية التدفق العالي وايضا high speed gas delivery (التوصيل بسرعة عالية ) turbo mode وهذا مماثل لتكنولجيا جهاز فابوثيرم الامريكي. ويعتبر براءة اختراع مصرية وجاري العمل علي تسجيلها.

الجهاز يدعم اوضاع التنفس ال لا اختراقي مماثل لتكنولجيا جهاز V60 لشركة فيليبس الهولندية

الجهاز يدعم اوضاع التنفس الاختراقي مماثل لتكنولجيا جهاز PB560 لشركة ميدترونيك الامريكية

قياس نسبة O2: ويمكن الاختيار من بين نوعين من الخلايا (فوق صوتية أو خلية كيميائية )

امكانية التحكم التلقائي في FIO2 عبر مدخل اكسجين عالي الضغط كشبكة الغازات في المستشفى أو التحكم اليدوي عبر مدخل اكسجين منخفض التدفق مثل مولد أو اسطوانة اكسجين.

مدعوم ببطارية تعمل حتى 6 ساعات.

صمام الشهيق والزفير يمكن فكه وتركيبه فيمنع العدوي نتيجة لسهولة التعقيم.

مرطب خارجي مما يقلل احتمالية دخول المياه داخل الجهاز نتيجة لسؤء الاستخدام كما في الاجهزة الاخري.

فلتر تنفس بكتيري على مخرج صمام الشهيق.

فرصة ذهبية لمصر

وشدد على أن المشروع يعتبر فرصة ذهبية لمصر العربية من حيث الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية والتصدير للعديد من الدول التي تعاني نقص شديد في اعداد اجهزة التنفس الصناعي كادول الافريقية ودول اسيا الوسطي، والفرصة المتاحة هي الوصول إلى خمسة بالمئة من السوق العالمي بما يعادل 900 مليون دولار سنويا.

المستشفيات التي تسلمت أجهزة أما عن المستشفيات التي تسلمت الأجهزة الحديثة، فقال إنها:

مستشفى جامعة القاهرة، والقصر العيني، مستشفى الحسين الجامعي، مستشفى باب الشعرية الجامعي، مستشفى الزهراء الجامعي، مستشفى جامعة بنها، مستشفى جامعة المنوفية، مستشفى جامعة الزقازيق، مستشفى جامعة قناة السويس، مستشفى جامعة كفر الشيخ، مستشفى جامعة أسيوط، معهد أورام أسيوط، مستشفى جامعة الإسكندرية، مستشفى جامعة أسوان.