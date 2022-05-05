شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات تودي بحياة 22 وتدمر المنازل في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول في إدارة التعامل مع الكوارث في أفغانستان اليوم الخميس إن أمطارا غزيرة وفيضانات تسببت في مقتل 22 شخصا وتدمير مئات المنازل وإلحاق أضرار بالمحاصيل في البلد الذي يواجه بالفعل أزمة إنسانية.

وأفاد مسؤولون أن "طالبان"، التي تواجه صعوبة في التعامل مع الكارثة التي ألحقت الضرر بأكثر من ثلث أقاليم البلاد، ستطلب المساعدة من منظمات الإغاثة الدولية.

وقال حسيب الله شيخاني رئيس الاتصالات والمعلومات في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان "بسبب الفيضانات والعواصف في 12 إقليما، لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 40".

كانت الأمطار غزيرة والفيضانات عارمة بشكل خاص في أقاليم بادغيس وفارياب في الغرب وبغلان في الشمال.