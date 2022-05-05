شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا»: رواد فضاء يغادرون محطة الفضاء الدولية إلى الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر ثالث أطول فرق رواد الفضاء بقاء في محطة الفضاء الدولية المحطة في وقت مبكر اليوم الخميس ليبدأ رحلة العودة إلى الأرض منهيا بعثة علمية استمرت ستة أشهر.

وأرسلت شركة سبيس إكس هذا الفريق إلى محطة الفضاء الدولية لصالح إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

وغادرت الكبسولة كرو دراجون التابعة لسبيس إكس وعلى متنها ثلاثة رواد أمريكيين يعملون في ناسا ورائد فضاء ألماني من وكالة الفضاء الأوروبية من محطة الفضاء الدولية في حوالي الساعة 0500 بتوقيت جرينتش لبدء رحلة العودة إلى الأرض. ومن المتوقع أن تستمر هذه الرحلة أقل من 24 ساعة.