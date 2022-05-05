شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تؤكد ثالث إصابة بالإيبولا في الكونجو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن السلطات الصحية في جمهورية الكونجو الديمقراطية رصدت إصابة ثالثة مؤكدة بفيروس إيبولا في مدينة مبانداكا شمال غرب البلاد.

وذكرت المنظمة على تويتر أن المريض رجل يبلغ من العمر 48 عاما.

والتفشي الحالي هو الرابع عشر في الكونجو منذ ظهور الفيروس الذي يسبب حمى نزفية.

وبدأ العاملون الصحيون حملة للتطعيم من الإيبولا الأسبوع الماضي في مبانداكا عاصمة مقاطعة إكواتور في الكونجو.