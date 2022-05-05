الكتلة الايزيدية تبدي موقفاً من أحداث سنجار وتحدد 6 مطالب

وقال رئيس الكتلة، نايف خلف سيدو، في مؤتمر صحفي حظره مراسل السومرية، إن "ما يتعرض له الايزيدون يوصف بأنه إبادة جماعية"، مطالباً "بابعاد كل انواع الصراعات من المناطق المأهولة بالسكان الناجين من عمليات الابادة والعائدين من النزوح وغير ذلك سيتم اللجوء الى الجهات الدولية لتوفير الحماية للمكون الايزيدي".وأعرب سيدو، عن "خشيته من وجود اتفاق بين جميع الاطراف على انهاء وجود المكون الايزيدي في العراق".

وحدد رئيس الكتلة الايزيدية عدة مطالب، تمثلت بالأتي: "ايقاف الصفقات التي تجري بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم حول مصير مناطق الايزيديين، وإخراج جميع القوى المسلحة من المجمعات والقرى الايزيدية في سنجار، بالإضافة إلى رفض الاتفاقات التي تخص الايزيديين دون مشاركتهم، فضلاً عن تشكيل قوة ايزيدية موحدة، وإنهاء ازدواجية ملف إدارة سنجار، وحسم ملف النازحين الايزيديين".

