بنزيما يقترب من معادلة رقم قياسي لرونالدو

وقاد بنزيما الليلة الماضية ريال مدريد لنهائي دوري الأبطال بتسجيله لهدف من ركلة جزاء في الوقت الإضافي للمباراة التي استضافها "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي.

فبعدما كانت بطاقة النهائي قاب قوسين أو أدنى من السيتي الذي كان متقدما بهدف الجزائري رياض محرز حتى الدقيقة 90، انتفض الريال بثنائية من البرازيلي الواعد البديل رودريجو في دقيقتين، ليعيد المباراة لنقطة الصفر.



وفي الشوط الإضافي الأول سجل بنزيما الهدف الثالث من ركلة جزاء، ليتأهل الملكي لنهائي البطولة بنتيجة إجمالية (6-5).

وبهذا الهدف رفع بنزيما رصيده من الأهداف في التشامبيونز ليج هذا الموسم إلى 15 ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة كريستيانو، كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالبطولة بواقع 17 هدفا في موسم 2013/2014.

وبأهدافه الـ15 يتصدر بنزيما قائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم يليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ بـ13 هدفا ثم الإيفواري سيباستيان هالير لاعب أياكس أمستردام في المركز الثالث بـ11 هدفا ثم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول رابعا بثمانية أهداف.

