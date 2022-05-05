انت الان تتابع خبر إليكم طريقة إعداد كباب عراقي بالأعشاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صنف الكباب العراقي من أشهر أطباق بلاد الرافدين ويحضر بمزيجٍ من الأعشاب والتوابل التي تمنحه نكهةً مميزة تذوب في الفم مع أول سيخ، وغالباً ما يُقدم مع الأرز البسمتي والسلطات المنوعة ليشكل وجبة متكاملة، كما يمكن تقديمه مع الخبز العربي، تعرفي على طريقة عمل كباب على الطريقة العراقية وشاركيه على سفرتك.

