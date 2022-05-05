الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 9 أهداف جوية روسية والتصدي لـ 11 هجوماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية أسقطت تسعة أهداف جوية روسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضافت أن تلك الأهداف شملت أربع طائرات بدون طيار وثلاثة صواريخ وطائرتين، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".

كما صدت القوات الأوكرانية 11 هجوما روسيا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك وحررت بعض المناطق على حدود منطقتي ميكولاييف وخيرسون، وفقا للصحيفة.