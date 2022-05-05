- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 9 أهداف جوية روسية والتصدي لـ 11 هجوماً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022
متابعات_الخليج 365
ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية أسقطت تسعة أهداف جوية روسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت أن تلك الأهداف شملت أربع طائرات بدون طيار وثلاثة صواريخ وطائرتين، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".
كما صدت القوات الأوكرانية 11 هجوما روسيا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك وحررت بعض المناطق على حدود منطقتي ميكولاييف وخيرسون، وفقا للصحيفة.