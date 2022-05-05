البيان المالى لوزير المالية عن موازنة عام 22/23 أمام "النواب"..الاثنين المقبل

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في رومـــا بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة.

ويلقي الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة يوم الاثنين البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.

-كما تلقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان عن مشــروع خطـة التنميـة الاقتصــادية والاجتماعية لعــام 2022 / 2023.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021.

وينظر المجلس ايضا 43 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب عن تحسين المرافق والخدمات بالمحافظات.