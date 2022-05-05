على وقع ارتفاع الأسعار.. أوبك+ متمسّكة بزيادات متواضعة في إنتاج النفط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

تواصل الاضطرابات في الامدادات والتطورات السياسية الناتجة عن الحرب الأوكرانية بالتأثير على أسعار النفط العالمية التي سجّلت ارتفاعًا اضافيًا في مستهل التعاملات اليوم الخميس.

ومن المرجح أن يتمسك تحالف أوبك+ بزيادات متواضعة في إنتاج النفط، ويؤكد أنه ليس مسؤولا عن التطورات السياسية واضطرابات الإمدادات، مع التشديد على مخاوفه بشأن توقعات الطلب بسبب عمليات الإغلاق الجديدة المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا في الصين.

هذا وتوقع مندوبون من أوبك+ الموافقة على زيادة شهرية أخرى قدرها 432 ألف برميل يوميا في الإنتاج المستهدف لشهر حزيران.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في تموز من العام الماضي، من المقرر أن تزيد المجموعة الإنتاج المستهدف 432 ألف برميل يوميا كل شهر حتى نهاية أيلول لتنهي بذلك تخفيضات الإنتاج المتبقية.

يأتي اجتماع أوبك+ بعد يوم من اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي تدريجي على روسيا في أشد إجراءاته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك “محمد باركيندو” إنه لا يمكن لمنتجين آخرين تعويض الإمدادات الروسية.

وذكر باركيندو أمس الأربعاء: “الأمر الواضح هو أن صادرات روسيا من النفط والمشتقات الأخرى التي تزيد عن سبعة ملايين برميل يوميا، لا يمكن تعويضها من أماكن أخرى. الطاقة الفائضة غير متوفرة”.

وارتفعت أسعار خام برنت اليوم الخميس لتتجاوز 111 دولارا للبرميل.

الى ذلك، تتوقع أوبك أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2022 بواقع 3.67 مليون برميل يوميا، بانخفاض 480 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. وقال باركيندو إن عمليات الإغلاق في الصين تحد من الطلب.

وطلبت الولايات المتحدة مرارا من أوبك زيادة الإنتاج لكن المنظمة التي تقودها السعودية قاومت الدعوات وسط توتر العلاقات مع واشنطن.