العراق.. هذا حجم جزيئات الغبار ومدى تأثيره في الصحة العامة

وقال عطية في منشور عبر فيسبوك، رصدته الخليج 365، إن "حجم جزيئات الغبار الذي يرافق العواصف الترابية هو أقل من 2.5، وهذا الحجم صغير جداً ويعتبر الأشد تأثيراً على الصحة العامة خصوصاً مرضى الحساسية والربو".وفي منشور آخر، توقع عطية "أن تخف شدة العاصفة الحالية خلال الساعتين المقبلتين في العاصمة بغداد، فيما ستزول من بقية المدن بصورة تدريجية".

وبين، أن "العاصفة تتجه الآن نحو بادية الجنوب وسيكون تأثيرها أقل شدة على المدن الجنوبية، ومنها البصرة".

وتجتاح البلاد عاصفة ترابية "عنيفة" منذ ليلة أمس وحتى الآن، أدت إلى حجب الرؤية بشكل كامل، بينما استقبلت مستشفيات بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، آلاف حالات الاختناق.



ويوم أمس، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن تعرض العراق إلى موجة "أفريقية" جديدة، وإثارة عواصف ترابية تبدأ من الأربعاء وحتى مساء الخميس (5 أيار 2022).