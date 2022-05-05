سلطان القاسمي،: نفتخر بتوحيد قواتنا المسلحة التي كانت ولا زالت من الأركان الأساسية للدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أننا نفتخر بتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، التي كانت ولا زالت من الأركان الأساسية للدولة التي عمل عليها القادة المؤسسون.



جاء ذلك في كلمة حاكم الشارقة التي وجهها إلى مجلة "درع الوطن" بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتوحيد القوات المسلّحة، فيما يلي نصها:

"في مثل هذا اليوم من كل عام، نحتفي بذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية، التي كانت ولا زالت من الأركان الأساسية للدولة التي عمل عليها القادة المؤسسون، لضمان وحدة بلادنا واتحاد إماراتنا، ونحن نفتخر بها وبتوحيدها وهو الأمر الذي عمل على إكمال الجهود، وضمّ الصفوف، وسبقه صدق النوايا وسلامتها، لتكوين قوات أمينة موحدة تحرس تراب وأرض الوطن الغالي من كل سوء يريد أن يمسه، ومن كل مكروه يريد أن يقرب منه ومن أهله.

وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإلى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى حكام الإمارات، وكافة ضباط وصف ضباط وأفراد قواتنا المسلحة، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، داعين الله أن يحفظ بلادنا وشعبنا وقواتنا المسلحة، ويديم علينا نعمه أمناً وترابطاً وتقدماً وازدهاراً".