مجلس "الشيوخ الأمريكي" يستعد لبدء مناقشات رسمية بشأن إيران والصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لبدء مناقشات تشريعية رسمية بخصوص مشروع قانون متعثر منذ وقت طويل لتوفير دعم مالي قيمته 52 مليار دولار لتصنيع رقائق أشباه موصلات وزيادة قدرة الولايات المتحدة التنافسية مع الصين.



واستكمل مجلس الشيوخ التصويت على أكثر من 24 عريضة تشمل عددا من الموضوعات منها السياسة الأمريكية تجاه إيران.

وسيبدأ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مفاوضات رسمية لصياغة مشروع قانون يمكن تمريره في المجلسين. ويقول مساعدون في الكونغرس إن المحادثات قد تستغرق شهورا.

وفي ظل سيطرة طفيفة للديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، استغل الجمهوريون بعض الاقتراحات المطروحة لتقيم جهود الرئيس جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وحصلوا على دعم وموافقة من بعض الديمقراطيين.

وعارض الجمهوريون بالإجماع اتفاق 2015 النووي.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 62 صوتا مقابل معارضة 33 لصالح اقتراح يسعى لمنع إدارة بايدن من رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، وهي عقبة في طريق إحياء الاتفاق النووي.

كما صوتوا بأغلبية 86 صوتا مقابل معارضة 12 على اقتراح يرى أن فرض عقوبات مرتبطة بالإرهاب على إيران ضروري للحد من التعاون بين بكين وطهران.

وقد تؤدي تلك الاقتراحات إلى تعقيد المفاوضات الهشة بخصوص الاتفاق النووي، وإن كان المسؤولون الغربيون فقدوا الأمل إلى حد كبير في إمكانية إحياء الاتفاق انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في 2018.