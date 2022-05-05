السبت.. مراسم تنصيب إيمانويل ماكرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يتسلم إيمانويل ماكرون السبت منصبه رئيسا لفرنسا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 24 أبريل (نيسان)، كما علمت وكالة فرانس برس من مصادر في الرئاسة الفرنسية الثلاثاء.



وسيكون الاحتفال الذي يفترض أن يبدأ عند الساعة 11 صباحاً في قاعة الاحتفالات في قصر الإليزيه، "رصيناً" و"متوافقاً مع مبادئ الجمهورية".

وبحسب البروتوكول المتبع خلال حفلات التنصيب السابقة، يفترض أن يبدأ الحدث بإعلان النتائج الرسمية للانتخابات من قبل رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس.

حصل إيمانويل ماكرون على 58,55% من الأصوات في الجولة الثانية متفوقاً على مارين لوبن التي حصلت على 41,45% من الأصوات.

وبعد ذلك، يتسلم ماكرون وسام جوقة الشرف الأرفع ثم يلقي كلمة أمام الشخصيات المدعوة بمن فيهم رئيساً مجلسي البرلمان ريشار فيران (الجمعية الوطنية) وجيرار لارشيه (مجلس الشيوخ).

عند الظهر، يستعرض ماكرون القوات في حدائق الإليزيه مع إطلاق المدافع كتحية وعزف أوركسترا الحرس الجمهوري النشيد الوطني.

اختار آخر رئيسين أعيد انتخابهما، فرانسوا ميتران في العام 1988 وجاك شيراك في العام 2002، احتفالاً رصيناً أيضاً.

ويشارك إيمانويل ماكرون الأحد في احتفالات الذكرى السنوية لانتصار 8 أيار (مايو) 1945.