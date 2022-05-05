شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة الأمريكية: مستعدون لسيناريو العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران...وإلى نقيضه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء، إن الولايات المتحدة تستعد الآن بشكل متساو لسيناريو العودة المتزامنة للامتثال لاتفاق نووي مع إيران، ولآخر بلا اتفاق.



وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في إفادة صحافية: "نظراً لأن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة اقتراح غير مؤكد إلى حد بعيد، فإننا نستعد لأي من الاحتمالين بشكل متساو"