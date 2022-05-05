شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين.. شنغهاي تسجل 13 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

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قالت الحكومة المحلية في بيان اليوم الخميس، إن مدينة شنغهاي الصينية سجلت 13 وفاة جديدة في الرابع من مايو (أيار) انخفاضاً من 16 في اليوم السابق.



كما سجلت المدينة 4390 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض في الرابع من مايو (أيار) مقارنة مع 4722 في اليوم السابق.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة التي ظهرت عليها أعراض 261 مقارنة مع 260 في اليوم السابق.