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رصد طيور نادرة في الأراضي الرطبة ببحيرة «تشاوهو» الصينية

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الدمام - شريف احمد - شوهدت عدة طيور صفراء الصدر في أرض رطبة ببحيرة تشاوهو في مقاطعة آنهوي بشرق الصين ، خامس أكبر بحيرة للمياه العذبة في البلاد.

قام هو وينكسيانج ، أحد عشاق التصوير الفوتوغرافي ، بتصوير الطيور النادرة عندما زار الأراضي الرطبة في 30 أبريل، وقال: "لم أر هذا النوع من الطيور من قبل".

وتفاجأ المصور عندما علم أن الطيور كانت من الطيور صفراء الصدر ، وهي من الأنواع المحمية من الدرجة الأولى في الصين.

وقد اتخذت مدينة Hefei ، حيث تقع البحيرة ، عددًا من الإجراءات لتعزيز حماية 10 أراضي رطبة رئيسية حول بحيرة تشاوهو في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك حظر الأنشطة البشرية مثل صيد الأسماك وإلقاء النفايات في المناطق المحمية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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