شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفلين إثر إطلاق نار بـ«نيوارك» في نيوجيرسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير أن طفلين ، أحدهما يبلغ من العمر 4 سنوات ، وشخص بالغ أصيبوا بعد أن أطلق مسلّح النار على سيارتهم التي توقفت عند إشارة حمراء في نيوارك في نيوجيرسي مساء الأربعاء.

وبحسب التقرير، كانت والدة الأطفال أيضًا داخل السيارة عندما تم إطلاق النار من داخل السيارة التي توقفت بجانبهم.

وأصيب الطفل البالغ من العمر 4 سنوات والطفل الآخر والشخص البالغ بالرصاص، ولم تصب الأم بأذى.

ونُقل الشخص البالغ إلى المستشفى فى حالة خطيرة بينما تم تشخيص الطفلين بأن حالتهم مستقرة.

ويُعتقد أن السيارة التي كان المشتبه به يقودها قد سُرقت من منطقة كيرني بعد أن ترك صاحبها المفاتيح بداخلها.