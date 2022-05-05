محمد صلاح يتوعد ريال مدريد.. وابو تريكة يحذره

وقال محمد أبو تريكة عبر الاستوديو التحليلي بشبكة قنوات "بي إن سبورت" : "على صعيد التشجيع والمزاح، يجب على جماهير ريال مدريد ألا تأخذ ما قاله محمد صلاح على (صدرهم أوي)، عليك ألا تستفز ريال مدريد". وتابع: "محمد صلاح نجم كبير وعالمي، هو مسؤول عن تصرفاته، هو يشجع فريقه، ويرى أن هناك ثأراً يجب حسمه أمام ريال مدريد"، مضيفا: "ما حدث من راموس ما زال يؤثر على محمد صلاح حتى الآن، وحصل الآن على الفرصة المناسبة من أجل رد الاعتبار".

وحسم ريال مدريد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء بعد انتصاره على مانشستر سيتي 3-1 على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مباراة إياب نصف النهائي، ليفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (6-5).



وغرد محمد صلاح عقب المباراة عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "هناك حساب علينا تسويته".

وسيواجه ريال مدريد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت 28 مايو/ أيار الجاري، في سيناريو مكرر لموسم 2017-18.

