بالصور.. أجواء 'برتقالية' في بغداد

وألتقت عدسة الخليج 365، مجموعة صور للأجواء الغبارية التي بدأت من الليلة الماضية وما زالت حتى الآن.

وأدت العاصفة الترابية إلى حجب الرؤية بشكل كامل، بينما استقبلت مستشفيات بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، آلاف حالات الاختناق.



ومع هبوب العاصفة، وجه مدير نجدة بغداد العميد صباح الربيعي، كافة الدوريات بالتجوال في عموم مناطق بغداد، والتدخل الفوري لنقل اي حالة اختناق الى مستشفيات العاصمة، كما وجه كافة المنتسبين بارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم، فضلاً عن توجيه كافة الدوريات بالانتشار واخذ الحيطة والحذر والتجوال المستمر في الازقة والمحلات حتى لايتم استغلال سوء الاحوال الجوية من قبل ضعاف النفوس لتنفيذ عمليات سرقة او دكات عشائرية او اطلاق النار، وذلك وفق بيان صدر عن مديرية النجدة، ورد لـ الخليج 365.

ويوم أمس، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن تعرض العراق إلى موجة "أفريقية" جديدة، وإثارة عواصف ترابية تبدأ من الأربعاء وحتى مساء الخميس (5 أيار 2022).

ادناه الصور: