صحيفة تكشف أن المخابرات الأمريكية ساعدت أوكرانيا في قتل جنرالات روس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين كبار أن الولايات المتحدة وفرت معلومات مخابراتية ساعدت القوات الأوكرانية في قتل الكثير من الجنرالات الروس خلال الحرب الأوكرانية.



وقالت الصحيفة إن واشنطن مدت أوكرانيا بتفاصيل عن التحركات المتوقعة للقوات الروسية ومواقعها وتفاصيل عن المقرات العسكرية الروسية المتنقلة، مضيفة أن أوكرانيا أضافت تلك المعلومات إلى معلوماتها المخابراتية ونفذت ضربات مدفعية وهجمات أخرى أسفرت عن مقتل ضباط روس.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية ولا البيت الأبيض على طلبات من رويترز للتعقيب على التقرير.

ووفقاً للصحيفة، قال مسؤولون أوكرانيون إنهم قتلوا نحو 12 جنرالاً روسياً في مضمار القتال بفضل المعلومات التي وفرتها المخابرات الأمريكية.