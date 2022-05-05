اشتباكات عنيفة بين جماعتين مسلحتين في مدينة الزاوية الليبية.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

شهدت مدنية الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس في ساعات الصباح الأولى، اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة داخل المدينة تحديدا قرب مفترق عمر المختار.



ونقل موقع "أخبار ليبيا" عن مصادر عدة أن الاشتباكات اندلعت عقب هجوم شنته جماعة تعرف بميليشيا بوزريبة على ما يسمى بـ "ميليشيا الفار".

وأوضحت المصادر أنه تم حـرق سيارتين تابعتين لفرقة الإسناد برئاسة الفار في مفترق عمر المختار.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الاشتباكات التي تجري في المدينة إضافة إلى صورة حريق قيل إنه في إحدى المزارع في الاشتباكات التي استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة.

ومن جهتها، نشرت صحيفة المرصد الليبية مقاطع فيديو للاشتباكات وأشارت إلى امتدادها إلى شرق المدينة في محيط منطقتي " طريق جودائم والعريوي".

وبحسب "أخبار ليبيا"، أدت الاشتباكات إلى انقطاع الكهرباء ببعض مناطق مدينة الزاوية بعد إصابة محول كهربائي وانقطاعات بالأسلاك.