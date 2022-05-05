أواخر مايو.. جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعد أيام من تجديده مهمة بعثة ليبيا الأممية ووسط أزمات سياسية واقتصادية "خانقة"، يعقد مجلس الأمن جلسة بشأن ليبيا أواخر مايو الجاري.



وبحسب جدول أعمال المجلس، فإن مجلس الأمن الدولي سيناقش في الـ26 من مايو/أيار الجاري الوضع في ليبيا، فيما من المرتقب أن تقدم البعثة الأممية ولجنة العقوبات إحاطة بالخصوص أمام المجلس.

وكان المجلس جدد الأسبوع الماضي، بالإجماع تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر أخرى، تنتهي في 31 يوليو/تموز المقبل، داعيًا إلى تعيين ممثل جديد على وجه السرعة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وبحسب مصادر غربية، فإن روسيا التي سعت منذ فترة لإقالة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، الأمريكية ستيفاني ويليامز، طالبت بتعيين رئيس جديد لبعثة الدعم.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد في كلمته خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء الأربعاء، أن مسألة تعيين مبعوث خاص جديد في ليبيا لها أولوية قصوى لدى مجلس الأمن.

وأوضح متحدث الأمين العام، أن الأولوية القصوى الأخرى هي توحيد الآراء داخل مجلس الأمن؛ لمساعدتنا في تنفيذ تفويض الثلاثة أشهر للبعثة الأممية في ليبيا، والمساعدة في تحسين حياة الشعب الليبي.