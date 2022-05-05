أمريكا: "الشيوخ" يؤيد مقترحا يمنع بايدن من إلغاء الحرس الثوري"إرهابي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، إن مجلس الشيوخ صوت لصالح مقترح يحظر على إدارة الرئيس جو بايدن إلغاء تصنيف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي.



وأكدت أن المقترح المصادق عليه بمجلس الشيوخ يطالب بأن يشمل أي اتفاق نووي مع إيران مواجهة أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية "جاء تصويت الأربعاء بناءً على اقتراح قدمه السيناتور جيمس لانكفورد (جمهوري من أوكلاهوما)

ويطالب المقترح بأن "أي اتفاقية نووية مع إيران بأن تتضمن مواجهة أنشطتهل المزعزعة للاستقرار؛ بما في ذلك الصواريخ ودعم الإرهاب والتهرب من العقوبات وعدم رفع أي عقوبات عن الحرس الثوري الإيراني أو إلغاء تصنيفه كتنظيم إرهابي".

وقد تؤدي تلك الاقتراحات إلى تعقيد المفاوضات الهشة بخصوص الاتفاق النووي، وإن كان المسؤولون الغربيون فقدوا الأمل إلى حد كبير في إمكانية إحياء الاتفاق انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في 2018.