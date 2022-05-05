شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتر شديد في المسجد الأقصى.. مع بدء اقتحامات المستوطنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

سادت حالة من التوتر الشديد باحات المسجد الأقصى، اليوم الخميس، بعد بدء عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحامه.



وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن القوات الإسرائيلية اعتدت على المصلين في المسجد الأقصى وأطلقت الرصاص المطاطي تجاههم.

وتعالت صيحات "الله أكبر" من حناجر المئات من المصلين الفلسطينيين بعد فتح الشرطة الإسرائيلية باب المغاربة لاقتحام المستوطنين.

ورافق العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية المستوطنين أثناء اقتحاماتهم فيما انتشر العشرات من عناصر الشرطة الآخرين في محيط مكان تواجد المصلين الفلسطينيين.

ولجأت الشرطة الإسرائيلية إلى استخدام مسار مختصر لاقتحامات المستوطنين الإسرائيليين.

وكان المئات من الفلسطينيين أدوا الصلوات في باحات المسجد في الفترة من موعد صلاة الفجر وحتى صلاة الضحى.

ومع بدء اقتحامات المستوطنين فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على دخول الشبان الفلسطينيين إلى المسجد.

وصاح المصلون بهتاف "الله أكبر" للتعبير عن احتجاجهم على الاقتحامات.

وكانت جماعات استيطانية أعلنت عزمها اقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة اليوم الخميس ورفع الأعلام الإسرائيلية بالمسجد تزامنا مع عيد الاستقلال الإسرائيلي.

وعلقت الشرطة الإسرائيلية الاقتحامات لفترة العشر الأواخر من شهر رمضان وعطلة عيد الفطر على أن تستأنف الخميس للفترتين الصباحية وبعد الظهر.

ولكن الشرطة الإسرائيلية قالت في بيان: "لا يوجد أي تغيير وغير متوقع أي تغيير للنظم المتبعة منذ سنوات عديدة في الحرم القدسي الشريف والأماكن المقدسة بشكل عام، سواء في سياق صلوات المسلمين في المكان أو زيارات الإسرائيليين أو السواح الأجانب، وفقا لقواعد الزيارة وساعات الزيارة المعتادة".

ويخشى من أن تؤدي التوترات بالمسجد الأقصى اليوم إلى تفجر الأوضاع مجددا في الأراضي الفلسطينية.

وصدرت دعوات فلسطينية للنفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى.

ودعت حركة "فتح" بالضفة الغربية "كوادرها وأبناء شعبنا الفلسطيني إلى النفير العام في كافة مناطق التماس وشد الرحال إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى".

وأهابت "بأبناء شعبنا شد الرحال يوم غد إلى الأقصى والاعتكاف به ورفع علم فلسطين في باحات المسجد رفضا لاقتحامات المستوطنين المتكررة لباحاته".

وبدورها قالت هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس الشريف في بيان: "نهيب بكم وخصوصا أهلنا في الداخل وأبناء العاصمة الصناديد وكل من يستطيع أن يشد الرحال إلى المسجد الأقصى ألا يتوانى من التواجد في المسجد الأقصى المبارك خصوصا في الفترة الصباحية وصلاة الظهر والعصر".