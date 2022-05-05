مستشار الرئيس الأوكراني: القوات الروسية دخلت منطقة مصنع آزوفستال في ماريوبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت روسيا، مساء الأربعاء، وقف إطلاق النار في مصنع آزوفستال في ماريوبول الأوكرانية، من أجل إجلاء مدنيين.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن "القوات المسلحة الروسية ستفتح من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء (بتوقيت موسكو) في 5 و6 و7 مايو/أيار، ممرا إنسانيا من منطقة مصنع آزوفستال للصلب لإجلاء المدنيين".

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا، أن القوات الروسية دخلت منطقة مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الجنوبية.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم بأوكرانيا، قوله إن السلطات الأوكرانية لا تزال على تواصل مع قواتها التي تدافع عن المصنع، آخر جيب للجيش في المدينة الساحلية.

إلى ذلك، قال دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيبدأ في تطبيق خطة لإعادة الإعمار في البلاد.

وطالب كوليبا كل الشركات العاملة في روسيا بمغادرتها فورًا، وتابع "أوروبا لن تكون آمنة إذا لم نكن جزءًا منها".

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن قواتها "دمرت اليوم 4 بطاريات مدفعية و3 مستودعات للذخيرة و20 منطقة لحشد العسكريين والآليات التابعة للقوات الأوكرانية".