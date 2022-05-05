إصابة وزير الخارجية الأمريكي بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إصابة وزير الخارجية أنتوني بلينكن بفيروس كورونا المستجد.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "لقد جاءت نتيجة اختباره سلبية، الثلاثاء، لكنها تأكدت بعد إجرائها مرة أخرى اليوم".

ولم يلتق بلينكن بالرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيًا منذ "عدة أيام".

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن "الرئيس جو بايدن لم يكن مخالطا لوزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي أثبتت الفحوص إصابته بكورونا اليوم الأربعاء".

ووفقًا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض وبالتشاور مع مكتب الخدمات الطبية بالوزارة، فإن بلينكن سيخضع للعزل في المنزل، لكنه سيحافظ على جدول عمل افتراضي.

يأتي هذا بعدما أعلن رئيس اتحاد مراسلي البيت الأبيض عن ظهور عدة إصابات بفيروس كورونا بين الأشخاص الذين حضروا عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وقال ستيفن بورتنوي، مراسل شبكة "سي بي إس نيوز"، الذي يقود رابطة مراسلي البيت الأبيض، إن الحالات التي ظهرت حتى الآن دون العشرة أشخاص، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وكان من المقرر أن يحدد بلينكن سياسة إدارة بايدن تجاه الصين، الخميس، لكن يبدو أنه لن يفعل ذلك.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن الوزير بلينكن سيلقي خطابا، الخميس، يتحدث فيه عن السياسة الأمريكية تجاه الصين.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "بلينكن سيلقي كلمته في جامعة جورج واشنطن خلال حدث يستضيفه مركز أبحاث آسيا سوسايتي".

وبعد مرور أكثر من عام على تولي السلطة واجهت إدارة الرئيس جو بايدن انتقادات من الجمهوريين وغيرهم لعدم وجود استراتيجية رسمية للتعامل مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي والمنافس الاستراتيجي الرئيسي لواشنطن.

وأعلنت الإدارة الأمريكية في فبراير/شباط استراتيجيتها لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعهدت من خلالها بالالتزام بتخصيص المزيد من الموارد الأمنية والدبلوماسية للمنطقة، لمواجهة ما تراه مسعى من جانب الصين لخلق نطاق سيطرة إقليمي.

وذكرت أنها تعكف على صياغة استراتيجية منفصلة تجاه الصين، لكن العملية الروسية في أوكرانيا جذبت اهتمامها وعرقل تلك الخطط.