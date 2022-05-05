الخارجية الأمريكية: مستعدون لسيناريو فشل المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

قالت الخارجية الأمريكية، مساء الأربعاء، إن واشنطن مستعدة لسيناريو فشل المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "تربطنا بالسعودية روابط استراتيجية مهمة".

وأضاف "إعلان روسيا عن هدنة إنسانية في مجمع آزوفستال بمدينة ماريوبول الأوكرانية أمر جيد".

وتابع "جورجيا ومولدوفا شريكتان مهمتان للولايات المتحدة وحريصون على ضمان أمنهما".

وفي وقت سابق هذا الشهر، حمّلت وزارة الخارجية الأمريكية طهران مسؤولية التقدم بطلبات لا صلة لها بالملف النووي في مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015.

وقالت الخارجية الأمريكية أوائل الشهر الماضي: "جميع المعنيين بالمحادثات يعرفون بالضبط من الذي تقدّم باقتراحات بناءة، ومن تقدّم بطلبات لا صلة لها بالاتفاق حول النووي، وكيف وصلنا إلى هنا"، في إشارة واضحة إلى أن العرقلة سببها الموقف الإيراني.

وتجري في فيينا منذ أشهر مفاوضات بين إيران من جهة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا من جهة أخرى لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي تبخرت مفاعيله بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018. وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر عبر وسيط من الاتحاد الأوروبي.