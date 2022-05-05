اقتراح حظر النفط الروسي يدفع بالنفط الى مزيد من الارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 07:09 صباحاً - منذ 15 دقيقة

لا تزال أسعار النفط في مهب عاملين أساسيين وهما عزم الدول الأوروبية التوقف عن استيراد النفط من روسيا في الأشهر القادمة، ومخاوف من انخفاض النمو في الصين (الدولة الأكثر استيرادًا للنفط) ما يؤثر على حجم الطلب.

وأدى اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر النفط الروسي في غضون ستة أشهر، الى ارتفاع أسعار النفط في مستهل المعاملات الآسيوية اليوم الخميس مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة بعد

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا إلى 110.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0:02 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 107.96 دولار للبرميل.

وزاد الخامان بأكثر من خمسة دولارات للبرميل أمس الأربعاء.

الاقتراح الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” ويحتاج إلى دعم بالإجماع من دول التكتل لتفعيله ،يشمل الخفض التدريجي لورادات الخام الروسية في غضون ستة أشهر ومنتجات التكرير بحلول نهاية 2022. كما يقترح أيضا حظر كافة خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر.

لكن، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يجد بدائل بينما ترتفع أسعار الطاقة إذ يستورد نحو 3.5 مليون برميل من النفط ومنتجاته من روسيا يوميا، فضلا عن اعتماده على إمدادات الغاز الروسية.

وعبّر عدد من دول شرق الاتحاد الأوروبي عن القلق من أن حظر النفط الروسي لن يترك لها وقتا كافيا للتكيف مع الوضع.

وتترقب أطراف السوق اجتماع تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا، اليوم الخميس.

هذا وقال أربعة مبعوثين في أوبك+ لرويترز إنه من المتوقع أن تتفق المجموعة على زيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في حزيران، في التزام بخطط زيادة الإنتاج الشهري تدريجيا.