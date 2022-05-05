صحيفة أميركية تكشف دور أميركا في قتل جنرالات روس في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 07:09 صباحاً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 5 - مايو - 2022 7:35 صباحًا

لا شكّ أن الولايات المتحدة الأميركية تشكّل رأس حربة في الوقوف الى جانب القوات الأوكرانية ومساندتها في حربها مع الجيش الروسي، فهي تتربع على رأس قائمة الدول التي فرضت عقوبات اقتصادية مختلفة على موسكو، حيث كانت الدولة الأولى التي حظرت واردات النفط الروسية، بالاضافة الى ارسال أسلحة ومساعدات عسكرية الى كييف.

غير أن واشنطن أعلنت مرارًا أنها لن تشارك مباشرة في الحرب ضد روسيا.

في هذا الإطار، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين كبار أنّ الولايات المتحدة وفرت معلومات مخابراتية ساعدت القوات الأوكرانية في قتل الكثير من الجنرالات الروس خلال الحرب الأوكرانية.

وأشارت الصحيفة الى أن واشنطن مدّت أوكرانيا بتفاصيل عن التحركات المتوقعة للقوات الروسية ومواقعها وتفاصيل عن المقرات العسكرية الروسية المتنقلة، لافتةً الى أنّ أوكرانيا أضافت تلك المعلومات إلى معلوماتها المخابراتية ونفذت ضربات مدفعية وهجمات أخرى أسفرت عن مقتل ضباط روس.

ولم ترد وزارة الدفاع الأميرية ولا البيت الأبيض على طلبات من رويترز للتعقيب على التقرير.

ووفقا للصحيفة قال مسؤولون أوكرانيون إنهم قتلوا نحو 12 جنرالًا روسيًا في مضمار القتال بفضل المعلومات التي وفرتها المخابرات الأميركية.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية “جانيت يلين” أفادت بأن الولايات المتحدة في محادثات مستمرة مع شركائها بشأن مزيد من العقوبات ضد روسيا وقد تتخذ “إجراءات إضافية” للضغط على موسكو لوقف حربها في أوكرانيا.

وأشارت يلين، في مؤتمر نظمته صحيفة وول ستريت جورنال، الى أنها لن تكشف عن أي إجراءت محددة، لكنها قالت إن من المرجح اتخاذ إجراءات إضافية “إذا واصلت روسيا هذه الحرب ضد أوكرانيا”.