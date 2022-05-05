شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم روسي يعطل خدمات السكك الحديدية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية المملوكة للدولة في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن الهجمات الروسية على نظام السكك الحديدية عطلت بشدة خدمات القطارات في أوكرانيا.

وتأخر نحو 20 قطارا للسفر لمسافات طويلة لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة، وفقا لتقييم أجرته شركة تشغيل السكك الحديدية.

وكتب مدير المكتب الرئاسي الأوكراني ، أندريه يرماك ، على تيليجرام: "تحاول روسيا تدمير لوجستياتنا لأنها لا تستطيع هزيمتنا في الميدان".

وأكد وقوع هجوم على منشأة للسكك الحديدية في وسط مدينة دنيبرو.