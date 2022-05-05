شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات يفصل فيها العامل بغير الطريق التأديبى.. أبرزها "الإرهاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الفصل بغير الطريق التأديبي 4 حالات يُفصل فيها العامل بغير الطريق التأديبي، ونصت المادة الثانية من القانون على :"لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في الاحوال الآتية.

1- إذا أخل بواجباته بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية

2- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

3- اذا فقد الثقة والاعتبار.

4- اذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز اللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.

بينما تنص المادة "3" علي :"تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون".