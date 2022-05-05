شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: بسبب الحرائق.. أجزاء نيو مكسيكو «مناطق كوارث» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على إعلان بعض أجزاء ولاية نيو مكسيكو تتعرض لحرائق غابات مناطق كوارث وأمر بمساعدة اتحادية لجهود الإغاثة.

بدأت حرائق الغابات، التي تشمل أكبر حريق نشط في الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام ويتسع نطاقها عن المعتاد بسبب تغير المناخ وفقا لما ذكره العلماء.

وستكون المساعدات الاتحادية متاحة لمقاطعتي مورا وسان ميجيل حيث أتي ثاني أكبر حريق غابات في تاريخ الولاية على مئات المنازل والمباني ويهدد مدينة لاس فيجاس.

وذكر بيان أصدره البيت الأبيض أن المرسوم يشمل منح للإسكان المؤقت وإصلاحات للمنازل وقروضا منخفضة التكاليف لتغطية خسائر العقارات التي لا يشملها التأمين وبرامج أخرى لمساعدة الإفراد وأصحاب الأنشطة التجارية في التعافي من آثار الكارثة.