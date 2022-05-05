شكرا لقرائتكم خبر عن كييف: إجلاء 344 شخص من «ماريوبول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة الأوكرانية إنه تم إنقاذ 344 شخصا آخرين من مدينة ماريوبول الأوكرانية يوم الأربعاء.

وتم نقل النساء والأطفال وكبار السن بأمان إلى مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا، حسبما قالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك.

وكتبت فيريشوك عبر تيليجرام: "هذا انتصار صغير آخر بالنسبة لنا". وشكرت موظفي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على دعمهم.

وتم إخراج الأشخاص الذين تم إنقاذهم على مدار اليوم من ماريوبول ومانهوش وبيرديانسك وتوكماك وفاسيليفكا. ولم ترد معلومات عن عدد هؤلاء الذين كانوا في مصنع آزوفستال للصلب، وهي آخر موقع دفاعي أوكراني في ماريوبول.

كما أعلن الجيش الروسي وقفا لإطلاق النار في القتال حول آزوفستال أيام الخميس والجمعة والسبت حتى يتمكن المدنيون من المغادرة. ولا يزال هناك ما يقدر بنحو 200 مدني هناك.