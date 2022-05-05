تصريح هام لرئيس الفيدرالي الأمريكي يهزّ أسواق المال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول اليوم الأربعاء إن مسؤولي البنك المركزي لا يدرسون “بشكل نشط” زيادة للفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماعات المقبلة للسياسة النقدية.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عقب أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي قرر زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وأشار إلى زيادات أخرى مرتقبة، قال باول “زيادة بمقدار 75 نقطة أساس ليست شيئا تدرسه اللجنة بشكل نشط.”

وتعطي الأسواق الآجلة لأسعار الفائدة احتمالا كبيرا لأن يرفع مجلس الاحتياطي الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماعه القادم في يونيو حزيران.

وأوضح جيروم باول أنه لا يوجد أي مؤشرات لمواجهة ركود اقتصادي.

اعتبرت الأسواق هذا التصريح داعمًا للاقتصاد، وارتفعت الأسهم بقوة على إثره. ولامس الذهب الارتفاع بـ 1% إلا أنه يسجل ارتفاعًا بـ 0.9% الآن ويسجل 1888.35 دولارًا للأوقية.

فيما هبط مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.8% ليسجل 102.58 أمام سلة من العملات الأجنبية.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بـ 1.5% ويسجل 2.913% الآن.

فيما صعد مؤشر ناسداك بـ 2.03% مضيفًا 253.6 نقطة ليسجل 12819.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر داو جونز بـ 2.04% ليضيف 675.95 نقطة ويصعد إلى 33804.74، وكذلك ارتفع مؤشر إس أند بي 500 بـ 2.08 بإضافة 87 نقطة ليصعد إلى 4262.7 نقطة.

وتحولت الفضة من الهبوط بأكثر من نقطة إلى الانطلاق والارتفاع بـ 1.18% وتسجل الآن 22.953.

وارتفعت الليرة التركي الآن بأكثر من 0.5% ويسجل 14.7329، فيما انخفض الجنيه المصري بـ 0.27% ويجل 18.48.

كما سجلت البيتكوين ارتفاعاً ملحوظاً لأكثر من 5.7% حيث سجلت 39.898 دولارًا وتقترب من العودة إلى مستويات الـ 40 ألف دولار أمريكي.