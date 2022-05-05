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تحديث على قواعد كوفيد- 19 الصحية الجديدة في جنوب أفريقيا

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الدمام - شريف احمد - قال نيوكلاس كريسب، نائب المدير العام في وزارة الصحة بجنوب أفريقيا في مقابلة مع إذاعة "كيت توك" أمس الأربعاء إن قانون الصحة في جنوب أفريقيا سيشمل قريبا مسائل تتعلق بكوفيد- 19 مثل الكمامات وفتح الحدود و بالتجمعات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن القواعد ستدخل حيز التنفيذ، بعدما أنهت جنوب أفريقيا حالة الكارثة الوطنية التي دامت لأكثر من سنتين في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي ومنحت نفسها 30 يوما لصياغة تعديلات تشريعية للتعامل مع الجائحة في المستقبل.

وأضاف كريسب: "الغرض من التغييرات القليلة التي ستتم هو التأكد من السيطرة على أي موجات جديدة من كوفيد- 19"، دون أن يضيف المزيد من التفاصيل، حيث ستصدر الحكومة بيانا شاملا بشأن التعديلات قبل منتصف ليل الأربعاء.

وأوضح أنه ما زال يتم حث السكان على الحصول على اللقاحات واتخاذ الاحتياطات ضد كوفيد- 19، حيث تشهد البلاد موجة جديدة من العدوى بسلالتي "بي إيه. 4" و "بي إيه. 5" الفرعيتين المتحورتين من سلالة أوميكرون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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