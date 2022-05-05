شكرا لقرائتكم خبر عن البحر يجرف 24 جثة لمهاجرين نحو الشواطئ التونسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جرفت مياه البحر 24 جثة تعود لمهاجرين غير شرعيين، من بينهم أطفال ونساء إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية التونسية. وقال الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس مراد التركي إن الأسابيع الماضية غرقت أربعة قوارب لمهاجرين غير شرعيين انطلقوا من محافظة صفاقس، مؤكداً مصرع 24 مهاجراً وإنقاذ 97 آخرين. وأشار إلى أن مستشفيات المنطقة استقبلت في الأشهر الأخيرة 92 جثة لمهاجرين من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء، من بينها أربعون جثة "متراصة على الأرض"، مضيفاً أنه لم يعد هناك مكان في المقبرة المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين في منطقة صفاقس.