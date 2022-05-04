في غينيا.. إجراءات قانونية بحق الرئيس المخلوع ألفا كوندي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - مايو - 2022 9:45 مساءً

أظهرت وثيقة قضائية اليوم الأربعاء أن المدعي العام في غينيا أمر باتخاذ إجراءات قانونية بحق الرئيس المخلوع ألفا كوندي و26 من المسؤولين السابقين بسبب مزاعم بارتكاب جرائم من بينها أعمال عنف أثناء وجودهم في مناصبهم.

وأطاح ضباط يديرون غينيا حاليا بكوندي (84 عاما) في انقلاب عسكري في سبتمبر أيلول الماضي. وتصاعد الغضب ضده بعد أن عدل الدستور ليترشح لولاية ثالثة في 2020.

وبينت الوثيقة التي وقعها المدعي العام أن التهم الموجهة إلى كوندي وحلفائه تتراوح من التواطؤ في القتل والاعتداء إلى تدمير الممتلكات، في إشارة إلى أعمال العنف التي اندلعت بسبب الانتخابات المثيرة للجدل.

وأثار قرار كوندي الترشح لولاية ثالثة احتجاجات متكررة أدت إلى مقتل العشرات، بينهم 17 على الأقل في مناوشات بين المتظاهرين والشرطة بعد التصويت.

يشار إلى أنه وبعد وفاة الرئيس السابق لانسانا كونتي في (ديسمبر 2008) بعد 24 سنة في الحكم، قام الكابتن كمارا بالاستيلاء على الحكم، تولّى إثره الكابتن موسى داديس كامارا الحكم على رأس نظام عسكري لمدة سنة تقريبا تخللتها مجازر راح ضحيتها أكثر من 150 معارض حتى تعرضه لمحاولة اغتيال. وفي مطلع العام 2010 كلف الانقلابي السابق سيكوبا كوناتي بتنظيم أول “انتخابات حرة في البلاد”.

وقد فاز ألفا كوندي بأول انتخابات رئاسية نزيهة في تاريخ البلاد، وكان إعلان فوزه يوم 21 ديسمبر 2010, ومن المصادفة أن ألفا كوندي أقسم اليمين في قصر الشعب أمام القاضي محمدو سيلا الذي حكم عليه سنة 2000 بالسجن خمس سنوات بتهمة “المس بأمن الدولة” والذي يرأس حاليا المحكمة العليا.

انقلاب كوناكري

في 5 سبتمبر 2021، قادت وحدة المهام الخاصة في الجيش الغيني بقيادة العقيد مامادي دومبويا إنقلابا عسكريا على نظام الرئيس كوندي واحتجازه.

كما أعلن زعيم الانقلابيين في كلمة مسجلة حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد. وبثّ الانقلابيون مقطع فيديو للرئيس ألفا كوندي مقبوضا عليه، وهو جالس على أريكة ويرتدي بنطالا جينز وقميصا، ويرفض الإجابة حين سئل إن كان قد تعرّض لسوء معاملة.