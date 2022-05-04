الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن اثنين من موظفيها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - مايو - 2022 9:21 مساءً

طالبت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء الحوثيين في اليمن بالإفراج الفوري عن اثنين من موظفيها تحتجزهما الحركة بالعاصمة صنعاء منذ ستة أشهر.

وجاء في بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان: “إنه وعلى الرغم من تأكيد حركة الحوثي، مرارا في نوفمبر بأنه سيُطلق سراح الموظفين فورا، فإنّ مكان وجودهما لا يزال مجهولا”.

وحثت اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان حركة الحوثي على ضمان سلامة الموظفين وعلى إطلاق سراحهما دون مزيد من التأخير.

وذكر البيان أن القانون الدولي يمنح موظفي الأمم المتحدة امتيازات وحصانة، فيما يعد أمرا أساسيا لأداء مهامهم الرسمية على الوجه الأمثل.

وكان الحوثيون أطلقوا في آواخر الشهر الماضي سراح 12 محتجزا من الرعايا الأجانب، من إثيوبيا والهند وإندونيسيا والفلبين وميانمار والمملكة المتحدة، الأمر الذي رحب به المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج.