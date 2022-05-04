شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على البيانات المطلوبة لاستمارة طلب العفو الرئاسى وكيفية التقديم للجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حددت لجنة العفو الرئاسي، طرق تلقى طلبات العفو الرئاسي الواردة، بعد اجتماعها الأول الذى عقدته مساء السبت الماضي، بتشكيلها الجديد.





ووفقا للجنة، جاءت وسائل طرق تقديم الطلبات، كالآتى:- استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطنى للشباب.

- البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ.

- لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

وكانت اللجنة أعلنت أنها أعدت قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر تتضمن عدد من الأسماء يصدر قرار بالعفو عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تستكمل اللجنة أعمالها بعد العيد لبحث كافة الطلبات التي تصل إليها سواء كانت من الشباب أو الغارمين والغارمات.

وأكدت اللجنة أنها ستعقد مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم.

وقالت اللجنة إنه لإرسال طلبات العفو الرئاسي يرجى ملء الاستمارة علي الموقع الخاص بالمؤتمر الوطني للشباب علي الرابط التالي..

https://egyouth.com/ar/release/

وشهد إفطار الأسرة المصرية 2022 توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والتي تم تشكيلها كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016 على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.