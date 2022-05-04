شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة ارتفاع الأسعار تفجر أزمة الجوع العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطل أزمة الجوع العالمية برأسها، في ظل تسبب الحرب في أوكرانيا في زيادة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بعد زيادة بنسبة 25% في انعدام الأمن الغذائي العام الماضي.

جاء ذلك في تصريح لعارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي فيما حذرت الشبكة العالمية ضد أزمات الغذاء أن مشكلة الجوع من المتوقع أن "تتفاقم بصورة أكبر" العام الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وارتفع مقياس أسعار الغذاء العالمي بمستوى غير مسبوق، بينما عطلت حرب أوكرانيا الحصاد والصادرات من أحد أكبر موردي الحبوب والزيوت النباتية في العالم.

وقال حسين اليوم في إحاطة إعلامية إن "العالم ينفجر بانعدام الأمن الغذائي"، فيما يعاني حوالي 193 مليون شخص في 53 دولة أو منطقة من انعدام الأمن الغذاء الحاد في 2021.