شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يعتزم إجراء مشاورات لفرض عقوبات على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتزامه إجراء مشاورات مع الحلفاء داخل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، بشأن فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، عن خطة يعتزم الاتحاد الأوروبي، أن يتبناها من أجل حظر واردات النفط الروسي تدريجيا بحلول نهاية العام، وذلك ضمن أحدث حزمة عقوبات يفرضها التكتل ضد موسكو.

وأضاف بايدن:"ساتحدث هذا الأسبوع مع أعضاء مجموعة السبع حول ما سنفعله وما لن نفعله، ونحن دائما منفتحون على فرض عقوبات إضافية".

وإلى جانب الولايات المتحدة، تضم المجموعة كندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا واليابان.

وهذه الدول أعضاء أيضا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باستثناء اليابان، فيما فرضت الولايات المتحدة ومجموعة السبع وحلفاء آخرون عقوبات صارمة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي.