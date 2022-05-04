أميركا تندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً

04 مايو , 2022
إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً اليوم (أ ف ب).
أعلن الجيش الأميركي في بيان أن الولايات المتحدة نددت بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً اليوم الأربعاء، وحثت بيونغ يانغ على الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار.
وجاء في البيان «على الرغم من تقييمنا أن هذا الحدث لا يشكل تهديداً مباشراً للعسكريين الأميركيين أو لأراضي الولايات المتحدة أو لأراضي حلفائنا، فإننا سنواصل مراقبة الوضع».
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