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أميركا تندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً

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«المجلة» 0 تبليغ

04 مايو , 2022

إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً اليوم (أ ف ب).

أعلن الجيش الأميركي في بيان أن الولايات المتحدة نددت بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً اليوم الأربعاء، وحثت بيونغ يانغ على الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار.

وجاء في البيان «على الرغم من تقييمنا أن هذا الحدث لا يشكل تهديداً مباشراً للعسكريين الأميركيين أو لأراضي الولايات المتحدة أو لأراضي حلفائنا، فإننا سنواصل مراقبة الوضع».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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