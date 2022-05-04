روسيا تعلن مقتل المئات من 'القوميين' في اوكرانيا

وذكر المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن القوات الجوفضائية الروسية دمرت اليوم بصواريخ عالية الدقة أربع بطاريات مدفعية وثلاثة مستودعات للذخيرة في قريتي ميرنايا دولينا وتوشكوفكا (جمهورية لوغانسك الشعبية) وقرية باخموتسكايا (جمهورية دونيتسك الشعبية)، و20 منطقة لحشد العسكريين والآليات الحربية الأوكرانية، بالإضافة إلى محطة رادار أمريكية الصنع خاصة بمكافحة المدفعية في محيط مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك.وأشار كوناشينكوف إلى أن سلاح الجو الروسي شن أيضا غارات على 77 منطقة لحشد العسكريين والآليات القتالية، مضيفا: "تم القضاء على ما يصل 310 قوميين نازيين و36 قطعة للأسلحة والآليات الحربية".

وصرح المتحدث بأن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت بطارية لراجمات الصواريخ من طراز "غراد" و83 منطقة لحشد العسكريين والآليات الحربية، بينما دمرت الدفاعات الجوية ست طائرات مسيرة فوق جمهورية لوغانسك وفي أجواء جزيرة زمييني (جزيرة العثبان) في البحر الأسود.



كما أعلن كوناشينكوف عن إسقاط القوات الروسية مقذوفتين من طراز "سميرتش" قرب قرية شباكوفكا في مقاطعة خاركوف.