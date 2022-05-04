اعتقال شخصين وضبط بحوزتهما مخدرات في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، الأربعاء، عن اعتقال شخصين وضبط بحوزتهما مواد مخدرة في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بناءً على توجيهات مدير نجدة بغداد العميد (صباح عبد الحسن جعفر) وضمن الممارسات الأمنية الواسعة ووفق الواجبات الموكلة لدوريات النجدة بإلقاء القبض على تجار ومتعاطي الحبوب المخدرة والكريستال للقضاء على آفة المخدرات والحد منها القت دوريات نجدة (التاجي والكندي) القبض على متهمين".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال واجهزة تعاط للمخدرات ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".